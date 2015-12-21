Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС за три дня увеличились на 6%

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 18 по 21 декабря увеличились на 5,9% – до 763,8 тысячи тонн с 721,5 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период увеличились на 5,11% – до 1,981 миллиона тонн с 1,885 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в прошлом году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

По состоянию на 16 декабря, на склады Трипольской теплоэлектростанции, входящей в госкомпанию "Центрэнерго", поставлено 38 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской Республики.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.

Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается в январе 2016 года.