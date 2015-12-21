В Украине запустили новую ЛЭП, которая оградит Киев и область от веерных отключений

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" запустила воздушную линию электропередач «Ривненская АЭС - Подстанция «Киевская».

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественном введении в действие новой магистральной ЛЭП присутствовал президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Порошенко во время запуска ЛЭП заявил, что введение в действие воздушной линии электропередачи «Ривненская АЭС — Подстанция «Киевская» делает невозможными веерные отключения электроэнергии в Киеве и области.

По его словам, запуск ЛЭП - это лишь один, но важный шаг, следующим шагом будет улучшение системы энергообеспечения Киева и Киевской области.

«Но уже сейчас мы можем сказать, что это делает невозможными веерные отключения Киевской области, которое мы имели в это же время в прошлом году. Сейчас мы значительно повысили надежность энергоснабжения, энергетической системы в целом и Киева и Киевской области в частности», - заявил Порошенко.

Справка УНИАН. Линия 750 кВ «РАЭС - ПС «Киевская» существенно улучшит работу объединенной энергетической системы Украины, обеспечит надежное электроснабжение потребителей и полное использование имеющихся мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС. Дополнительный ожидаемый годовой отпуск электроэнергии составит 1,053 млрд кВт/ч.