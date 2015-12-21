Суд снял арест с газовой скважины "Нефтегаздобычи" Ахметова

Печерский районный суд Киева снял арест с газовой скважины № 11 Семиренковского месторождения Полтавской области, которая принадлежит компании «Нефтегаздобыча», подконтрольной энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом говорится в решении суда от 9 декабря, опубликованном на портале Единого государственного реестра судебных решений.

«Отменить арест имущества, наложенного постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева 26.06.2015 года в уголовном производстве № 757/22386/15-к, в части запрета каким-либо образом использовать или отчуждать углеводороды, добытые на скважине № 11 Семиренковского месторождения Полтавской области», - говорится в постановлении суда.

Согласно тексту решения, в рамках уголовного производства, начатого в ноябре 2012 года, судьи Печерского районного суда Киева 26 июня текущего года наложили арест на скважину №11 Семиренковского месторождения и запретили «Нефтегаздобыче» использовать или каким-либо образом отчуждать добытые на указанной скважине углеводороды.

Между тем сообщается, что 26 ноября представитель компании в суде отметил, что следователями не предоставлено никаких доказательств, которые подтверждают наличие реально причиненного ущерба. При таких обстоятельствах он попросил отменить арест.

По его словам, запрет на использование и отчуждение углеводородов приводит к чрезмерному ограничению правомерной предпринимательской деятельности «Нефтегаздобычи» и доводит ее до состояния финансового краха, поскольку расходуются средства на хранение добытых углеводородов, что исключает возможность осуществлять хозяйственную деятельность и приводит к невозможности платить заработную плату, налоги и т. п.

«Исходя из вышеизложенного, следственный судья приходит к выводу, что доводы «Нефтегаздобычи» о необоснованности запрета использовать или каким-либо образом отчуждать указанное имущество являются обоснованными, а следовательно, ходатайство подлежащим удовлетворению», - говорится в решении.

Вместе с тем, сообщается, что суд рассматривал дело без участия представителя Генеральной прокуратуры Украины, который на данное заседание не явился.

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Справка УНИАН. Компания «Нефтегаздобыча» – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Основной акционер – энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Компания разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области – Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 20 млрд куб. м, газового конденсата – 2 млн тонн.

Объем добычи природного газа по итогам 2013 года составил 506 млн куб. м, газового конденсата – 20 тыс. тонн. В 2012 году компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16,6% меньше, чем в 2011 году.