"Нафтогаз" продает 11 технически неисправных автомобилей

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» объявил аукцион по продаже имущества, находящегося на балансе своей дочерней компании «Нафтогазобслуговування», через товарную биржу «Универсальная товарно-сырьевая биржа».

«На аукцион выставлено 11 автомобилей, среди которых следующие авто: Opel Omega (2 лота), Nissan Primera (1 лот), Volkswagen Passat Variant VR6 (1 лот), Mercedes-Benz E 240 (3 лота), Hyundai Sonata (1 лот), Pontiac trans sport (1 лот), ВИС 2345 (1 лот), Nissan Maxima (1 лот)», - говорится в сообщении компании.

Как отметили в «Нафтогазе», аукцион состоится 13 января 2016 года. Конечный срок приема заявлений на участие – 6 января 2016 года.

Кроме этого в компании сообщили, что в настоящее время готовятся документы на продажу еще 24 автомобилей.

«Всего на балансе «Нафтогазобслуговування» находится 71 автомобиль, 1994 – 2008 годов выпуска. «Нафтогаз» планирует вдвое сократить количество служебных автомобилей и отказаться от собственного автопарка в пользу лизинга», - добавили в компании.

Согласно информации, размещенной на бирже, "Нафтогаз" выставил на аукцион 11 автомобилей 1997-2001 годов выпуска, все транспортные средства не на ходу.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2015 года получил 0,2 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с убытком 42,2 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

В декабре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» провел тендер на аренду 45 автомобилей, включая 6 представительского класса, за 40 млн грн.