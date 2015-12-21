В России назвали "выстрелом в ногу" возможный отказ ЕС от "Северного потока-2"

19:30, 21 декабря 2015
Энергетика
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18 декабря президент Европейского совета Доналд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода не соответствует энергетическим правилам ЕС по диверсификации поставок.

REUTERS

Отказ Евросоюза от «Северного потока-2» был бы «выстрелом в ногу» самому ЕС, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает РИА Новости.

«Конечно же, срыв его (проекта) формализации и имплементации был бы тем, что называется, «выстрелом в ногу» со стороны тех, кто хотел бы это сделать, потому что это (направлено на) энергобаланс Европы, это обеспечение безопасности поставок, это вопросы принципиальной важности», — сказал Улюкаев.

Напомним, «Северный поток-2» раскритиковали Польша и прибалтийские страны, они потребовали от ЕС обсудить проект. К ним также присоединился премьер Италии Матео Ренци, который обвинил Германию в поддержке проекта, который нарушает дух санкций и подрывает европейское единство.

18 декабря президент Европейского совета Доналд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода не соответствует энергетическим правилам ЕС по диверсификации поставок. В документе по итогам саммита Евросоюза говорится, что «любой новый инфраструктурный проект должен полностью соответствовать Третьему энергетическому пакету и иному законодательству ЕС, также как и целям Энергетического союза». Источники Reuters говорили, что под «новыми инфраструктурными проектами» имеется в виду именно «Северный поток».

Соглашение о строительстве второй очереди «Северного потока» было заключено в сентябре между «Газпромом» и консорциумом пяти европейских компаний — немецких E.ON и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV и французской ENGIE.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петро Порошенко заявил, «Северный поток-2» может привести к тому, что будет разрушена украинская и европейская энергетическая безопасность.

В начале декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к ЕС с просьбой заблокировать проект "Северный поток-2", который наносит огромный ущерб странам Восточной Европы.

Ранее стало известно, что правительства Чехии и Греции приняли решение не подписывать обращение правительств семи стран Центральной и Восточной Европы в Еврокомиссию с требованием закрыть проект строительства Nord Stream-2 — газопровода, который должен быть проложен по дну Балтийского моря до побережья Германии.

Напомним, что обращение было инициировано правительствами Польши и Словакии. Помимо правительств этих стран к нему присоединились Венгрия, Румыния, Эстония, Латвия и Литва. По замыслу инициаторов вопрос о блокировке строительства "Северного потока-2" должен быть включен в повестку декабрьского саммита Евросоюза.

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