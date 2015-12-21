"Нафтогаз" выступает против абонплаты за пользование газовыми распределительными сетями - Коболев

Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"О введении абонентской платы за пользование распределительными газовыми сетями, как это предлагает сейчас НКРЕКП, "Нафтогаз Украины", как один из субъектов газового рынка Украины, выступает против такого подхода", - отметил Коболев.

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"Мы считаем, что взимание абонентской платы из расчета за максимально предусмотренную мощность является несправедливым, поскольку эта величина в большинстве случаев является избыточной, то есть значительно больше за фактическую потребность абонента", - говорится в сообщении.

Щодо введення абонентської плати за користування розподільчими газовими мережами, як це пропонує зараз НКРЕКП:1. Нафтог... Posted by Andriy Kobolyev on Monday, December 21, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, с апреля 2016 г. украинцам могут добавить ежемесячную абонплату за пользование газовыми сетями в размере 17-29 гривень в месяц, независимо от количества потребленного газа. При этом обещают, что с цены газа уберут составляющую "на перекачку": по данным НКРЭ, она равна 10,4% от "летней" цены (7,2 гривни/кубометр), или 75 копеек. То есть газ должен подешеветь до 2,85 гривни/кубометр зимой (сейчас 3,6 гривни) и до 6,45 гривни летом.