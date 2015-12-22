Нефть перешла к росту после падения до многолетних минимумов

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,23 до $36,58 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,26 до $36,07. В понедельник Brent подешевела до 11-летнего минимума.

Спрос на топливо для отопления этой зимой гораздо ниже обычного в связи с необычайно теплой погодой. По расчетам банка BNP Paribas, с 7 декабря число дней, когда требуется отопление, в США было на 30%, а в Европе на 39%, ниже среднего 10-летнего показателя. До 4 января число таких дней будет на 23-24% ниже среднего 10-летнего показателя, говорится в отчете банка, пишет Рейтер.

"В ближайшие две недели погода в США, Европе и России будет гораздо теплее нормы", - говорится в отчете.

При этом предложение нефти в будущем году должно вырасти за счет Ирана, который ждет отмены санкций, чтобы повысить добычу и экспорт. По мнению аналитиков банка Bank of America Merrill Lynch, в течение полугода после отмены санкций Иран сможет увеличить добычу на 600.000 баррелей в сутки с нынешнего уровня около 1 миллиона баррелей в сутки, а Международное энергетическое агентство прогнозирует повышение экспорта на 500.000 баррелей в сутки в течение шести-12 месяцев после отмены санкций.

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Наценка на европейский эталон Brent относительно американского эталона WTI упала более чем на 95% по сравнению с максимальным уровнем этого года, отмеченным в феврале, так как снижение буровой активности в США и решение Конгресса отменить запрет на экспорт нефти поддерживают цены на американскую нефть.

Многие аналитики предсказывают, что в будущем году Brent будет стоить дешевле WTI, но цены на оба эталона останутся низкими до конца года.