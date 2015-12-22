В России заявили, что Крым уже в 2016 году откажется от украинской электроэнергии

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что уже в 2016 году может прекратиться экспорт электроэнергии в оккупированный Крым из материковой Украины.

Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсант".

Новак напомнил, что в декабре были введены первая и вторая очереди кабельного перехода через Керченский пролив, а это 400 МВт мощности.

По его словам, следующие 400 МВт будет поступать из ОЭС Юга уже в мае.

"Проект по обеспечению энергонезависимости Крыма на сегодняшний день является приоритетным. Надеюсь, что уже в 2016 году прекратится экспорт электроэнергии в Крым из Украины", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что поставки из ЕЭС примерно на треть дешевле контрактной цены украинской электроэнергии.

«В целом объем потребления Крыма составляет около 6,4 млрд кВт/ч в год, из них 4,9 млрд кВт/ч закупалось у Украины. Теперь почти половина мощности будет поставляться из российской энергосистемы плюс собственная генерация Крыма. Когда в мае энергомост прибавит еще 400 МВт и суммарно составит около 800 МВт, мы в принципе можем исключить поставки со стороны Украины полностью», - сказал Новак.

При этом, по его словам, это не решит до конца необходимость субсидирования тарифов на электрическую энергию для потребителей Крыма, так как конечные тарифы все же значительно меньше их экономически обоснованных расходов на покупку и доставку электроэнергии. Поэтому ликвидация субсидирования тарифов будет проводиться поэтапно, сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря Украина возобновила электроснабжение Крыма. К электроэнергии была подключена линия Каховский-Титан, от которой питаются два района Херсонской области - Каланчакский и Чаплинский, а также населенные пункты в оккупированном Крыму. Полуостров получил около 200 МВт электроэнергии из 800 МВт поставляемых ранее.