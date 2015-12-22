"Энергоатом" возьмет у "Укрэксимбанка" кредит на 750 миллионов

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, возьмет у "Укрэксимбанка" кредит на сумму 750 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале "Государственные закупки".

Согласно сообщению, кредитная линия открывается сроком на один год.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года "Энергоатом" взял у "Укрэксимбанка" кредит на 52,5 миллиона долларов для погашения задолженности перед российской компанией "ТВЭЛ" за поставки ядерного топлива.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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"Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.