АМКУ приостановил тендер "Укрэнерго" по закупке трансформаторов

Антимонопольный комитет Украины приостановил процедуру закупки трансформаторов госкомпанией "Укрэнерго" в связи с жалобой компании "Запорожтрансформатор", сообщается на официальном сайте Комитета.

"Принять к рассмотрению жалобу "Запорожтрансформатора" о нарушении государственным предприятием "Укрэнерго" законодательства во время проведения закупки "Трансформаторы и реакторы" за государственные средства", - говорится в сообщении. Указывается, что процедура закупки приостановлена до вынесения решения по жалобе.

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Как сообщал ранее УНИАН, один из крупнейших мировых изготовителей трансформаторного оборудования завод "Запорожтрансформатор" (ЗТР), принадлежащий российскому бизнесмену Константину Григоришину, по словам главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, пытается убрать с тендера на закупку трансформаторов госкомпанией "Укрэнерго" одного из своих конкурентов - корейскую компанию DAEWOO.

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Ковальчук сообщил, что ЗТР заявляет о неправомерности допуска DAEWOO ко второму этапу тендера и подал жалобу в "Укрэнерго" и Антимонопольный комитет на неправомерные действия Комитета по конкурсным торгам. Он опубликовал копию жалобы, в которой ЗТР просит отстранить DAEWOO, поскольку она, по мнению менеджмента завода, является торговой компанией, а не производителем трансформаторного оборудования.