Американская нефтяная компания ушла с российского рынка

Американская нефтяная компания ConocoPhillips ушла с российского рынка, проработав на нем более 25 лет. Об этом пишет Financial Times.

ConocoPhillips продала свою долю (50%) в компании «Полярное сияние», совместном предприятии с «Роснефтью». По словам официального представителя ConocoPhillips, пакет был продан фирме Trisonnery Asset Limited. Кому она принадлежит, в Conoco не уточнили.

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В свою очередь, «Роснефть» еще 17 декабря объявила, что реализовала свой пакет в «Полярном сиянии» (сумма сделки не раскрывалась, но источники FT указывают, что в ходе транзакции все совместное предприятие было оценено в $150–$200 млн). Кому именно была продана доля «Роснефти», также не сообщалось, пишет Slon.ru.

Газета отмечает, что Conoco еще до объединения с Phillips стала одним из первых западных инвесторов в российскую экономику. Благодаря участию в «Полярном сиянии», учрежденном в 1992 году, ConocoPhillips в начале 1990-х годов стала крупнейшим зарубежным инвестором в нефтегазовый сектор РФ.

О том, что ConocoPhillips подыскивает покупателя на пакет в «Полярном сиянии», стало известно в середине 2014 года, после того, как США и Евросоюз ввели санкции в отношении России в связи с анексией Крыма.

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Ранее у ConocoPhillips также имелась доля в «Лукойле» – в 2004 году американская сторона купила 7,6% акций крупнейшей в РФ частной нефтяной компании, а в 2006 году увеличила свой пакет до 20%. Кроме того, Conoco владела 30% в «Нарьянмарнефтегазе» – совместном предприятии с «Лукойлом». С 2010 года ConocoPhillips начала продавать акции «Лукойла», а в 2011 году завершила выход из состава его акционеров. Позднее американская организация продала «Лукойлу» и долю в «Нарьянмарнефтегазе».