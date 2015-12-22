Днестровская ГАЭС запустила третий гидроагрегат

Днестровская гидроаккумулирующая электростанция (Новоднестровск, Черновицкая область) 21 декабря запустила в работу третий гидроагрегат в рамках реализации первой очереди строительства станции, сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что пуск третьего гидроагрегата дает дополнительные 320 МВт регулирующей мощности, а это сокращение сжигания газа, мазута и угля на теплоэлектростанциях.

Согласно сообщению, третий, и последний в рамках первой очереди строительства, агрегат Днестровской ГАЭС запущен в режиме синхронного компенсатора. В рамках такого начала пусковых операций инженеры монтажных организаций проверили правильность сборки гидроузла, его механическую и электрическую часть, центровку вала и подшипниковых узлов. Таким образом, специалисты подрядных организаций проверили электрическую систему и механическую часть генератора ГА №3. Все испытания в начале пусковых операций пройдены успешно.

Строительство третьего гидроагрегата продолжалось в течение двух лет. Реализация первой очереди строительства Днестровской ГАЭС в составе трех гидроагрегатов продолжалась с 1989 года до осуществления пуска первого агрегата в 2009 году. В 2013 году был смонтирован второй гидроагрегат и в полном объеме верхний водоем ГАЭС.

Как подчеркивают в министерстве, достройка первой очереди в составе 3 гидроагрегатов позволяет энергетикам при замещении Днестровской ГАЭС энергоблоков ТЭС 200 МВт ежегодно экономить 125 миллионов кубометров газа (стоимостью около 48,1 миллиона долларов), а также 1,1 миллиона тонн угля, что в денежном эквиваленте составляет 99,3 миллиона долларов.

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Справка УНИАН. Согласно первоначальному проекту, Днестровская ГАЭС должна состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме и 2 947 в насосном, что ставит ее на шестое место в мире по установленной мощности.

Первый гидроагрегат станции введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года.

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Станция работает в режиме "насос-турбина" и позволяет использовать аккумулированную в ночное время энергию для производства электроэнергии во время пиковых нагрузок на сеть.