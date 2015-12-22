Кабмин предлагает снизить ренту для "Укргазвыдобування" более чем в два раза

Кабинет министров предлагает Верховной Раде с 1 апреля 2016 года снизить более чем в два раза налогообложение для крупнейшей в Украине газодобывающей госкомпании "Укргазвыдобування".

Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году" (№3688).

Согласно документу, с 1 апреля 2016 года ставки рентной платы за природный газ (для нужд населения), добытый из залежей до 5 000 метров, снижаются с 70 до 29%. Ставка для газа из залежей на глубине свыше 5 000 метров остается неизменной - 14%.

Кроме этого, в правительственном законопроекте предлагается с 1 января 2016 года уменьшить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа (для нужд промышленности) с 55 до 29% (добытого из залежей до 5 000 метров) и с 28 до 14% (добытого из залежей глубиной более 5 000 метров).

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября глава правления "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что компания по итогам текущего года намерена добыть 14,5 миллиарда кубометров газа.

В то же время, он спрогнозировал падение добычи газа компанией в 2016 году до 12,4 миллиарда кубометров в связи с дефицитом средств, возникшим у компании из-за рентной платы в 70%, а также падением цен на нефть.

Прохоренко отметил, что при дефиците средств у госкомпании для поддержки уровня добычи газа государству придется замещать объемы сокращения добычи голубого топлива за счет импорта, что обойдется в разы дороже.

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Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 миллиарда кубометров природного газа – 70% от объема добычи голубого топлива в стране. По итогам 2014 года "Укргазвыдобування" задекларировала 1,4 миллиарда гривень чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль холдинга составила 8,9 миллиона гривень.