"Нафтогаз" выбрал юркомпанию для подачи иска по отобранным Россией активам в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" выбрал американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи иска в международный арбитражный суд по своим активам в аннексированном Россией Крыму, говорится в сообщении НАК на сайте "Государственные закупки".

Согласно объявлению, "Нафтогаз" заплатит американской компании 1,25 миллиона долларов до конца 2016 года.

Контракт на предоставление юридических услуг должен быть подписан после 1 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" оценил в 15,7 миллиарда гривень стоимость утраченных активов в Крыму после его аннексии Российской Федерацией и будет через международные суды добиваться восстановления контроля над полуостровом и возмещения ущерба.

15 декабря 2015 года украинские морские пограничники зафиксировали факт нарушения РФ норм международного Морского права. В частности, в результате проведенных мероприятий пограничники выявили и задокументировали, что две самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Незалежнисть", которые в 2014 году были незаконно захвачены Российской Федерацией при аннексии Крыма, перемещены из зоны Одесского газового месторождения ближе к полуострову Крым (место нахождения уточняется).

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Министерство иностранных дел Украины расценивает перевозку Россией буровых установок в Черном море как "очередной эпизод широкомасштабного грабежа имущества и природных ресурсов".