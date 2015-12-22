The New York Times: Цена на нефть в Азии и Европе падает до 11-летнего минимума

Об этом сообщает Стэнли Рид в статье "Цена на нефть в Азии и Европе падает до 11-летнего минимума", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Нефть марки Brent, международный эталон, торговалась на уровне $ 36,51 за баррель в понедельник в Европе.

По мнению аналитиков, мало что сможет сдержать снижение цен в ближайшем будущем. Цены упали примерно на 15 процентов в декабре, после того, как страны ОПЕК на встрече не смогли согласовать меры по сокращению рекордного производства. За этой встречей последовало соглашение ООН по климату в Париже, которое нацелено на снижение в мире зависимости от нефти и других видов ископаемого топлива.

Еще одним фактором, который влияет на цены, стала необычно теплая погода в США и Европе. По этой причине снижается зимний спрос на топочный мазут, что ведет к повышению запасов нефтепродуктов. Вероятно, на цены также влияет ожидание того, что американское правительство в ближайшее время может снять более чем десятилетний запрет на экспорт нефти из США.

"Вероятно, цены будут на низком уровне, по меньшей мере, весь январь", - сказал Ричард Маллинсон, аналитик исследовательской фирмы Energy Aspects (Лондон).

Аналитики говорят, что цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением и весной, когда заводы, как правило, закрываются на профилактику, что ведет к ослаблению спроса.

Лишь немногие аналитики ожидали, что ОПЕК решит сократить добычу, когда группа собиралась в Вене в этом месяце. Результаты встречи демонстрируют, что картель, на долю которого приходится около 30 процентов мировой добычи нефти, не был даже близок к разработке плана по управлению рынком.

"Даже с учетом низких ожиданий, результаты встречи все же стали негативным сигналом, - сказал Маллинсон. "У них не было ни единства, ни чего-то похожего на основу для большей согласованности в следующем году".

В то время как недовольные члены ОПЕК, вроде Венесуэлы, бормочут что-то о "катастрофе", вызванной низким уровнем нефтяных доходов, Саудовская Аравия, Ирак и другие страны Персидского залива, согласно ожиданиям, продолжат добычу на рекордном уровне. И ожидаются также новые поставки из Ирана, если в следующем году будут отменены международные санкции.

Аналитики говорят, что стратегия Саудовской Аравии – удерживать производство на высоком уровне, чтобы сохранить долю на рынке и ослабить более дорогостоящих производителей – похоже, работает. Международное энергетическое агентство, мониторинговая организация в Париже, прогнозирует, что поставки из стран, не входящих в ОПЕК, снизятся в следующем году.

Тем не менее, этих перспектив недостаточно, чтобы поддержать цены. Производство в США остается на высоком уровне. Добыча по проектам в Мексиканском заливе растет, но снижается производство сланцевой нефти на берегу, из-за низких цен некоторые энергетические компании не хотят инвестировать в бурение новых скважин. Россия, тем временем, игнорирует влияние западных санкций и до сих пор удерживает добычу на высоком уровне.

В последнем докладе Международное энергетическое агентство говорит, что согласно ожиданиям, глобальные запасы должны были расти, по крайней мере, до конца 2016 года, хотя и гораздо более медленными темпами, чем в этом году. "Запасы продолжат увеличиваться и в 2016 году, большое количество нефти по-прежнему будет влиять на рынок", - сообщает агентство.