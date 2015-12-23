Цены на нефть умеренно растут с многолетних минимумов

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть умеренно растут после достижения многолетних минимумов, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные торгов.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подорожали на 0,33%, до $36,44 за баррель.

В то же время февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 0,26%, до $36,40 за баррель.

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Как сообщал УНИАН, цены на нефть растут с многолетнего минимума за счет начала зимнего повышения спроса, но аналитики не ожидают значительного увеличения цен в 2016 году из-за теплой погоды и избытка нефти на рынке.

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