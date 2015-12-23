Shell сокращает расходы ради поглощения британского конкурента

Крупнейшая в Европе нефтегазовая компания Royal Dutsch Shell сократит расходы в 2016 году еще на 5 миллиардов долларов, так как готовится провести сделку со своим британским конкурентом BG Group plc, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

"В ноябре стало известно, что австралийская комиссия по защите потребителей и конкуренции (ACCC) наконец одобрила сделку нефтегазовой компании Royal Dutch Shell по покупке своего британского конкурента BG Group plc за 70 миллиардов долларов. Данное решение несколько раз переносилось в связи с опасениями регулятора", - говорится в сообщении.

Завершить сделку планируется 15 февраля. Слияние уже одобрено регуляторами по всему миру, однако акционеры по-прежнему сомневаются в его целесообразности.

Shell пообещала акционерам, если они одобрят покупку BG Group, то компания в ближайшие два года снизит общие затраты на 7 миллиардов долларов, инвестиции — на 8 миллиардов долларов и сократит около 10 тысяч сотрудников

Shell достигла соглашения о покупке BG Group в начале апреля 2015 года. В рамках сделки, акционеры BG получат за каждую акцию по 3,83 фунта и 0,4454 акции Shell. В результате после завершения сделки акционеры BG будут владеть примерно 19% акций Shell.

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В декабре Shell пересмотрела стоимость сделки до 53 миллиардов долларов. Акционеры Shell проведут голосование 27 января, BG — 28 января. Для заключения сделки требуется одобрение 50% акционеров Shell и 75% инвесторов BG.

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Как отмечается, поглощение BG заметно усилит позиции Shell на рынке сжиженного природного газа.