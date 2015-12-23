Главы "Нафтогаза" и "Газпрома" обсудили обеспечение транзита российского газа через Украину в ЕС

Глава украинского государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер 23 декабря в Берлине обсудили обеспечение бесперебойного транзита российского газа по территории Украины в страны Европейского Союза, говорится в сообщении "Газпрома".

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением бесперебойного транзита российского газа по территории Украины в Европу, условиями закупки "Нафтогазом Украины" газа "Газпрома" в первом квартале 2016 года", - говорится в сообщении.

Какие-либо подробности встречи в сообщении "Газпрома" отсутствуют.

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Как сообщал УНИАН, прошлая встреча глав "Нафтогаза" и "Газпрома" прошла 4 декабря в Берлине. Не ней, как сообщили в "Газпроме", НАК "Нафтогаз Украины" заявил о намерении обратиться к правительству Российской Федерации по поводу предоставления в первом квартале 2016 года скидки на природный газ.

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В свою очередь "Газпром" запросил у НАК "Нафтогаз Украины" гарантийное письмо по объему закупок до конца марта.

НАК "Нафтогаз Украины" не предоставил комментарии по итогам встречи Коболева и Миллера.