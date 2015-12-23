Нефть WTI впервые за год стоит дороже Brent

Мировые цены на нефть продолжают расти, цена американского эталона WTI превысила цену европейского эталона Brent после сообщения Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13:28 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,94% - до 36,45 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,84% - до 36,45 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до 36,49 доллара за баррель, а WTI - до 36,56 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI превысила цену Brent впервые за год. Американский эталон стоил дешевле европейского все время с 2010 года, кроме ноября прошлого года", - говорится в сообщении.

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API сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 3,6 миллиона баррелей до 486,7 миллионов баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения на 1,1 миллиона баррелей.

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Теперь инвесторы ждут данных по запасам от Минэнерго США. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 декабря, выросли на 1,083 миллиона баррелей - до 491,783 миллиона баррелей. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 4,8 миллиона баррелей, до 490,7 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,417 миллиона баррелей.