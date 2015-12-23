ОПЕК предсказал возвращение цен на нефть к $160 через четверть века

Номинальная цена "нефтяной корзины" ОПЕК превысит 160 долларов за баррель, а мировой спрос на нефть вырастет на 20% к 2040 году, сообщают Ведомости со ссылкой на опубликованный сегодня ОПЕК мировой нефтяной прогноз до 2040 года. (World Oil Outlook).

В приведенном выражении эта цена эквивалентна сегодняшним 95 долларам за баррель (прежний прогноз – 101,6 доллара), указывает CNBC – таким образом, ОПЕК не рассчитывает на нефть по 100 долларов даже в отдаленной перспективе. Прогноз цены барреля в 2020 году пересмотрен до 70 долларов c прошлогодних 95,4 доллара.

При этом отрасли, несмотря на текущий избыток нефти, в ближайшую четверть века нужно порядка 10 триллионов долларов инвестиций, иначе ценовых пиков не избежать, сообщают в ОПЕК.

"В противном случае существует вероятность, что новой инфраструктуры и мощностей будет недостаточно для удовлетворения растущего рыночного спроса, что очевидным образом приведет к росту цен", – цитирует документ слова генсека ОПЕК Абдаллы эль-Бадри.

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Корзина ОПЕК включает в себя 12 сортов ближневосточной, африканской и латиноамериканской нефти. Цена барреля этой нефти на 20 декабря составляла $30,74. Организация отмечает, что 160 долларов за баррель – это не прогноз, а предположение, которое организация использует для базового сценария динамики спроса и предложения на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе.

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Мировой спрос на нефть, по прогнозу ОПЕК, вырастет к 2040 году на 18 миллионов баррелей/сутки по сравнению с 2014 годом и достигнет 109,8 миллиона баррелей/сутки. Кроме того, ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в 2020 году до 97,4 миллиона баррелей/сутки с 96,9 миллиона баррелей/сутки по прошлогоднему прогнозу. Однако это все равно означает, что спрос до 2020 года будет снижаться с текущих уровней.

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Рост спроса будет происходить в условиях роста населения мира с 7,2 миллиарда человек в 2014 году до 9 миллиардов в 2040 году. Кроме того, ОПЕК прогнозирует, что мировая экономика более чем утроится в размере за ближайшие 25 лет и по сравнению с 2014 годом рост мирового ВВП в 2040 году составит 244%. Среднегодовой темп роста мировой экономики до 2040 года, по прогнозу ОПЕК, составит 3,5%.