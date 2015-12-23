Кремль отказался от идеи лишить "Газпром" монополии на экспорт газа

Минэнерго РФ не планирует допускать независимых производителей к экспорту трубопроводного газа до 2025 года, но выступает за их равноправие с «Газпромом» на внутреннем рынке.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на имеющуюся в их распоряжении копию подготовленной ведомством концепции развития внутреннего рынка газа.

«Если условия на внутреннем рынке сделают равными для всех игроков, но экспортные доходы будет получать только “Газпром”, очевидно, что положение участников будет неравным», – прокомментировал планы ведомства директор по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Громов.

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Согласно авторам документа, газовая отрасль не готова к переменам в сложных условиях антироссийских санкций и роста конкуренции поставщиков газа на мировом рынке. Поэтому «Газпром» должен сохранить статус единого экспортера трубопроводного газа как минимум до 2025 года, отмечают они. Проводить реструктуризацию, выделяя транспортную составляющую компании, согласно концепции также не нужно.

Предполагалось, что концепция разрешит спор «Газпрома» с такими независимыми производителями газа как «Роснефть» и «Новатэк». В июле «Роснефть» предлагала разделить газовую корпорацию на две структуры, чтобы устранить конфликт интересов: «Газпром» является монополистом одновременно в добыче газа и его транспортировке.