Нефть может рухнуть до уровня $25, $20 и даже $15 за баррель в 2016 году - Bloomberg

Об этом пишет Хавьер Блас в статье "Нефть может рухнуть до уровня $25, $20 и даже $15 за баррель в 2016 году", опубликованной на сайте Bloomberg.

Ставки на снижение цены – это следствие отмены в ОПЕК ограничений на добычу, ожидаемого возвращения Ирана на рынок и устойчивости производства в таких странах, как Россия. Все эти факторы повышают перспективы затяжного периода переизбытка нефти в мире.

"Мы считаем, что сверхпредложение будет и в следующем году", - написал во вторник Джеффри Карри, глава отдела исследований товаров в Goldman Sachs Group Inc., и добавил, что есть риск падения цен на нефть до $ 20 за баррель. Производство может остановиться, если теплая погода продолжит способствовать снижению спроса.

Негативные перспективы побудили инвесторов покупать опционы на продажу - которые дают им право продавать по определенной цене в определенное время – по страйк-ценам $30, $25, $20 и даже $15 за баррель, согласно данным New York Mercantile Exchange и U.S. Depository Trust & Clearing Corp. West Texas Intermediate, эталон США, в настоящее время торгуется на уровне около $36 за баррель.

Данные учитывают только опционные сделки, которые были проведены на бирже США или уже проданы. Они рассматриваются в качестве переменной для рынка в целом. На этой неделе увеличились объемы, поскольку нефть упала в цене. Инвесторы могут также покупать опционные контракты на двустороннем, внебиржевом рынке.

Согласно данным, инвесторы приобретают все больше опционов на продажу, которые окупятся, если цена нефти WTI упадет до $ 20 до $ 30 за баррель в следующем году. Крупнейший открытый интерес по опционным контрактам - на бычьем и медвежьем рынке - в декабре 2016 года в опционах по цене $ 30 за баррель.

Количество размещенных контрактов (открытый интерес) ниже $ 30 за баррель относительно небольшое. Но открытый интерес на опционы по $ 25 за баррель в июне 2016 года вырос почти в два раза за последнюю неделю.

Инвесторы даже купили опционы, которые окупятся, если WTI упадет ниже $ 15 за баррель в декабре следующего года. Объем финансовых ставок на этом уровне мизерный – 640 000 баррелей в общей сложности.

Инвесторы покупают опционы не только, чтобы сделать ставку на падение цен, но они также используют их в качестве страховки. Например, долгосрочные инвесторы, которые покупают акции компаний, таких как Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell Plc, часто хеджируют свои портфели, покупая опционы, которые принесут прибыль, если цены упадут.

WTI упала ниже $ 34 за баррель в понедельник, приблизившись к 11-летнему минимуму. Во вторник, американские нефтяные фьючерсы на поставки в феврале выросли до $ 36,26 за баррель. В Лондоне, эталон Brent упал до $ 36,04 в понедельник, самого низкого уровня с 2004 года, прежде чем восстановиться до $ 36,72 за баррель во вторник.

"В целом, тенденции к понижению сохраняются", - сказал Гарет Льюис-Дэвис, стратег по энергетике в BNP Paribas SA (Лондон).