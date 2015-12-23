The Washington Post: Российский энергетический сектор оказывается в затруднительном положении после того, как США и Европа ужесточают санкции

Об этом сообщает Стивен Мафсон в своей статье "Российский энергетический сектор оказывается в затруднительном положении, после того как США и Европа ужесточают санкции", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

И хотя администрация Обамы стремится к сотрудничеству с Россией в Сирии, нет никаких признаков, что она планирует отменить санкции, направленные на то, чтобы заставить Москву отказаться от оккупации Крыма и восточных областей Украины.

Во вторник Казначейство запретило деловые отношения с десятками людей и компаний в России, которые, как утверждается, пытались обойти принятые ранее экономические ограничения. Заявление появилось спустя день после того, как Европейский Союз продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

Казначейство также ввело санкции в отношении шести лиц в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в восточной Украине, двух бывших чиновников в правительстве изгнанного президента Виктора Януковича и десятка фирм, работающих в Крыму.

"Сохраняя наши санкции в отношении России, мы подтверждаем приверженность США поиску дипломатического решения кризиса в Украине", - сказал министр финансов в своем заявлении. "Эти санкции не будут отменены до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям, в том числе она должна вернуть Украине контроль над своей стороной международной границы с Россией".

Санкции совпали с падением цен на нефть и газ, что существенно ударило по российской экономике. Всемирный банк в этом месяце заявил, что уровень инфляции в России составляет около 16 процентов, это означает, что с поправкой на инфляцию, пенсии сократились на 4 процента. В целом, производство сократилось на 5,9 процента, розничное обслуживание – на 11,7 процента и вложения в основной капитал – на 5,2 процента, - заявили во Всемирном банке.

Чтобы выполнить свой бюджет, федеральное правительство России было вынуждено взять средства из резервного фонда, созданного когда цены на нефть были высокими.

Больше всех от санкций в энергетическом секторе пострадал проект строительства трех газопроводов в Китай. Поворот России к Китаю должен был открыть новый крупный рынок для России, которая в настоящее время в значительной мере зависит от экспорта в Европу. Хотя сделки и не были отменены, они отложены, возможно, на многие годы. Увеличение по всему миру поставок природного газа и количества объектов сжиженного природного газа снизило мировые цены на природный газ наполовину. Таким образом, строительство трубопровода стало нецелесообразным.

"Проект всегда сопровождался экономическими трудностями", - сказал Эдвард Чоу, международный эксперт по вопросам энергетики Центра стратегических и международных исследований. "Нужно разрабатывать два новых технически сложных газовых месторождения в Восточной Сибири, а затем строить новые дальнемагистральные трубопроводы. А затем через месяц после заключения сделки снизилась цена, и повысился страновой риск России".

Более того, от своих обязательств отказались большие китайские коммерческие банки, которые должны были обеспечить 25 млрд долларов для финансирования проекта - некоторые в виде авансовых платежей за газ. Многие из российских компаний, которые должны были строить большие участки трубопровода, находятся в списке санкций США, в том числе предприятия, контролируемые Геннадием Тимченко и братьями Ротенберг. Любой китайский банк, у которого бизнес за рубежом, может быть серьезно оштрафован за дела с этими фирмами.

"Они боятся санкций США", - сказал о китайских банках Андерс Аслунд, экономист и старший научный сотрудник Атлантического совета.

Чоу сказал, что Китай все еще может продвигаться вперед, но ждет. Собственная экономика Китая замедлилась, и правительство инициировало реформу образования цен на газ, что снизило спрос. "Это не значит, что китайцы не хотят российский газ, но они понимают, что время на их стороне", - добавил он.

Другой жертвой энергетического сектора России стал предложенный Москвой газопровод в Турцию, объявленный президентом России Владимиром Путиным в декабре 2014 года. Строительство "Турецкого потока" было стратегически обоснованным: он предоставил бы России шанс прекратить поставки газа в Украину, не лишая газа всю Европу. В настоящее время трубопроводы через Украину являются основными маршрутами для продажи российского газа в Центральную Европу.

Однако, Чоу сказал, что "турецкий проект всегда казался импровизацией Путина" после краха другого трубопровода под названием "Южный поток". Когда он объявил о турецком проекте, "у него не было ни названия, ни маршрута, ни согласованной с турками цены".

Теперь планы по строительству трубопровода рухнули, после того, как Турция сбила российский истребитель, который, по утверждениям Анкары, летел над турецкой территорией. Россия ввела санкции в отношении Турции, крупного торгового партнера.

Планы России по строительству трубопровода в Германию под названием "Северный поток-2" также столкнулись с сопротивлением. "Северный поток-2" будет построен в сотрудничестве с международными партнерами, в том числе BASF, E.ON, ENGIE, OMV, и Royal Dutch Shell. Трубопровод будет проходить от России до Германии по дну Балтийского моря.

Но Аслунд сказал, что используется только половина мощности "Северного потока-1", и если будет необходимо, Европа должна диверсифицировать источники газа, чтобы быть менее зависимой от России. Госдепартамент направил представителя, чтобы убедить европейские страны отказаться от плана. "Этот проект не имеет никакого смысла, его следует остановить", - сказал Аслунд. Туманные перспективы экспорта для Газпрома, основной российской газовой компании, наряду с низкими ценами на газ, понизили рыночную капитализацию фирмы с $ 369 млрд в мае 2008 года до $ 43 млрд сегодня. Только за прошедший год стоимость акций упала на 25 процентов.

В конце советской эпохи, Газпром продал около 130 млрд кубометров газа в Украину, тогда одной из наименее энергоэкономичных стран в мире. По оценкам Аслунда, в этом году, после сокращения субсидирования энергетики, Украина использует около 35 млрд кубометров и сама произведет 20 млрд. Украина может купить две трети необходимого импорта в Европе, что сделает ее гораздо менее уязвимой для политического давления со стороны Москвы.

Газпром столкнулся также с правовыми проблемами. В апреле, после четырех лет расследования, Еврокомиссия официально сообщила Газпрому, что его деятельность нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Во вторник, Газпром получил возможность ответить на обвинения в том, что он пытался создать монополию, угрожая прекратить поставки газа в Польшу и семь других стран ЕС.