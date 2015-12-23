Туркменистан запустил газопровод, который приблизил страну к поставкам газа в Европу в обход России

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В открытии принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также глава Минэнергоугля Украины Владимир Демчишин.

В сообщении отмечают, что новая инфраструктура откроет новые возможности для экспорта туркменского газа в Европу и будет иметь несомненное влияние на геополитические расклады в регионе.

«Украинская сторона глубоко заинтересована в реализации совместных долгосрочных проектов, направленных на диверсификацию поставок энергоресурсов с территории Туркменистана в страны Европы и Украины в частности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию газопровода является стратегически важной перспективой для Украины относительно обеспечения энергетической стабильности и независимости от энергетических ресурсов РФ.

Протяженность новой газовой магистрали составляет 733 километра, пропускная способность - 30 млрд кубометров газа в год. Строительство трубопровода велось с мая 2010 года, сообщает электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана Nebit-Gaz.

Трубопровод, ставший самым протяженным на территории Туркменистана, позволил соединить в единое кольцо все газовые магистрали страны, что гарантирует бесперебойное обеспечение газом не только внутренних потребителей, но при необходимости и международных трубопроводов, как уже действующих, так и новых маршрутов.

В сообщении отмечается, что Туркменистан активно работает над диверсификацией экспорта энергоресурсов на мировые рынки. Сейчас туркменский газ поставляется в Россию, Иран, Китай. С вводом в строй транснационального газопровода ТАПИ, строительство которого началось 13 декабря, туркменский газ начнет поступать потребителям в Афганистане, Пакистане и Индии. В настоящее время активно прорабатывается возможность организации поставок туркменского природного газа на европейский рынок.

Напомним, что Евросоюз рассчитывает к 2019 году начать импорт газа из Туркменистана. В марте 2015 года в турецкой провинции Карс состоялась официальная церемония закладки фундамента проекта TANAP. Чтобы подсоединиться к TANAP, Туркменстану нужно проложить собственный 300-километровый отрезок трубы через акваторию, являющуюся предметом спора между ним, Россией, Казахстаном, Ираном и Азербайджаном.