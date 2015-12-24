Royal Bank of Scotland прогнозирует падение цен на нефть до $16

С экономической точки зрения 2016 год будет хуже, чем 2015-й, уверен главный экономист Royal Bank of Scotland Эндрю Робертс. Целый ряд факторов, которые давили на мировую экономику в 2015 году, — высокий уровень закредитованности, сокращение торговли, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, сокращение глобального роста кредитования и т.д., — только усилят свое влияние на экономику в следующем году, объясняет он. Но главный негативный сюрприз будет со стороны нефти — в следующем году она пробьет отметку сначала $26, а затем и $16 за баррель.

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Если оставить в стороне технические расчеты, которые дают эти цели, и поговорить о фундаментальных основаниях, то все просто: так же как и в 2014 году, мы имеем дело с падающим спросом на фоне бума предложения, избыточного даже без поступления на рынок нефти из Ирана, которое ожидается в следующем году, и это двойной удар по ценам, напоминает Робертс. Кроме того, мы столкнулись с менее холодной зимой, чем ожидалось, благодаря «Эль-Ниньо».

«Это ядовитый рецепт для нефтяных цен», — уверен Робертс. «Мы движемся к краткосрочной цели $26 за баррель и, как только она будет достигнута, к $16 за баррель. По нашим прогнозам, это должно произойти в 2016 году, но растет риск того, что это случится уже в первом квартале, так как глобальный спрос на нефть, как считает Международное энергетическое агентство, резко сократится, а нефтехранилища уже переполнены», — пишет он в обзоре «16 в 16-м», передает РБК.

Эксперт советует не забывать и о менее очевидных причинах низких цен на нефть. «В мире стремительно развиваются новые технологии, например, электромобили могут обрести популярность уже в следующем году, а нефть принадлежит старому миру», — пишет Робертс. Дебаты даже среди крупных автопроизводителей вроде Hyundai, Mercedes и Toyota идут сейчас не столько о том, нужно ли использовать альтернативу нефти, сколько о том, что лучше — двигатели на водородном топливе или электродвигатели, отмечает он. Кроме того, Робертс призывает не забывать о быстром росте популярности использования солнечной энергии — «чистой, безграничной, вплоть до тепловой смерти Вселенной, и дешевой» (с 2007 года подешевела на 87%).

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Как сообщал УНИАН, с начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое — со 115 до 48,5 доллара за баррель марки Brent. Обвал цен в прошлом году усилило ноябрьское решение стран ОПЕК сохранить квоту на добычу.

В текущем году котировки не поднимались выше 67 долларов, а в среднем составили около 55 долларов. В период с августа по ноябрь средняя цена была намного ниже — 48 долларов за баррель. В декабре цена нефти Brent опустилась до 11-летнего минимума – 36 долларов за баррель и ниже. При этом прогнозы на 2016 год также остаются пессимистичными.