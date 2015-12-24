Центробанк России впервые признал завершение "суперцикла" цен на нефть

Во второй половине 2015 года все риски дестабилизации глобальных финансовых рынков выросли до максимума, тогда как в России они концентрируются в банковском секторе — это основные выводы очередного "Обзора финансовой стабильности" Банка России, пишет "Коммерсант".

ЦБ в обзоре впервые публично обсуждает и гипотезу "завершения суперцикла" сырьевых цен — обвал нефтяных цен в ноябре 2015 года. Банк России уже не готов рассматривать его как заведомо случайный и временный и отказался от работы над "стресс-сценарием" развития экономики: он считается сбывшимся.

Читайте такжеRoyal Bank of Scotland прогнозирует падение цен на нефть до $16О необходимости готовить сценарные расчеты и экономические стратегии для ситуации с падением цен на нефть ниже $30 и краткосрочно ниже $20 за баррель ранее говорил Минфин, позиция ЦБ, видимо, окажет поддержку этим планам в Белом доме.