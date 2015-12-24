Путин по просьбе Кадырова разрешил передать Чечне нефтяную компанию

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству поддержать просьбу чеченского лидера Рамзана Кадырова о передаче республике одного из крупнейших нефтедобывающих активов — управляемого «Роснефтью» «Чеченнефтехимпрома», пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на письмо Кадырова от 3 декабря, в котором тот просит о передаче «Чеченнефтехимпрома». Предприятие принадлежит Росимуществу, однако управляет им на правах аренды «Роснефть», причем, по мнению Кадырова, его земельный и инфраструктурный потенциал «практически не используется». Рядом с нефтяным заводом чеченские власти хотят построить фабрику по производству литий-ионных аккумуляторов вместе с корейской КОКАМ (соглашение подписано в 2014 году).

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При этом Кадыров пишет, что передача «Чеченнефтехимпрома» «никоим образом не ущемит интересов НК “Роснефть”», поскольку та лишь арендует недвижимость нефтедобывающего комплекса.

По данным «Коммерсанта», Путин поддержал предложение главы Чечни, и в правительстве уже рассматриваются соответствующие проекты документов. В «Роснефти» комментировать предстоящую смену собственника не стали.

Сейчас запасы нефти в Чечне оцениваются примерно в 60 млн тонн. Нефтяной добычей в регионе занимается в основном «Роснефть», которая владеет 51% «Грознефтегаза» (добыла 450 тысяч тонн нефти в прошлом году). В последние годы темпы добычи нефти в Чечне резко падают, сократившись в восемь раз за последние шесть лет.

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«Чеченнефтехимпром» руководит двумя НПЗ, заводами по ремонту отраслевого оборудования, оборудованием для добычи и нефтехранилищами. Ранее в Грозном неоднократно называли работу «Роснефти» неэффективной на фоне сокращения рабочих мест и налогов.