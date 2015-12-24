Кыргызстан ищет инвесторов для строительства двух ГЭС: Россия с проектами не справилась

Киргизско-российские проекты в энергетике не могут быть реализованы по объективным экономическим причинам, Киргизия рассматривает возможность выхода из соглашений по Верхненарынскому каскаду и Камбаратинской ГЭС-1 и поиска новых инвесторов, заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции по итогам года, передает РИА "Новости".

Читайте такжеКиргизия с сегодняшнего дня является полноправным членом ЕАЭС"Мы с РФ заключили три соглашения. Первое по "Газпрому" – очень удачное соглашение, как я считаю. И еще два проекта — по строительству Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1. Мы на эту тему в этом году несколько раз встречались с российским руководством. Видно, что в нынешней ситуации, по объективным причинам, не могут быть выполнены (эти проекты — ред.) российской стороной. Тогда (когда заключались эти соглашения — ред.) была одна ситуация, сейчас — другая. Значит, Киргизия должна выходить из этих соглашений и искать других инвесторов. Мы не имеем права останавливать эти проекты. К сожалению, наши российские друзья не смогут реализовать эти проекты. Мы, конечно, еще немножко подождем, но надо принимать кардинальное решение", — сказал он.

Как сообщалось, госкредит на строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии (оператор — «Интер РАО»), обещанный еще в 2012 году, до сих пор не выдан.