Американская нефть продолжает торговаться дороже европейской

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,30 до $37,66 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,25 до $37,75. За неделю WTI подорожает примерно на 9%, что станет максимальным ростом с начала октября. С начала декабря американский эталон подешевел более чем на 10%, пишет Рейтер.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5,88 миллиона баррелей до 484,78 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду, при прогнозе повышения на 1,1 миллиона баррелей.

Число действующих буровых установок в США снижалось пять недель из последних шести, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

"Исходя из количества буровых установок, добыча в США постепенно снизилась на 320.000 баррелей в сутки со второго по четвертый квартал 2015 года", - говорится в отчете банка Goldman Sachs.

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Американская нефтяная компания Enterprise поспешила воспользоваться отменой запрета на экспорт нефти из США, договорившись о поставке 600.000 баррелей легкой нефти трейдеру Vitol с отгрузкой на первой неделе января. Порт назначения неизвестен.

"Добыча в США снизится в 2016 году и, скорее всего, даже в 2017 году. В сочетании с новыми перерабатывающими мощностями, это означает, что в будущем году сорта WTI и LLS будут стабильно торговаться с премией к Brent", - говорится в отчете банка Barclays.