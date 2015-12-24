Кремль призвал нефтяников подготовить стресс-сценарии с баррелем по $30

Нефтяным компаниям необходимо рассчитать стрессовый сценарий и проанализировать возможные риски, исходя из цены нефти в 30 долларов, сказал российский министр.

В настоящее время, по словам Новака, нефтяные компании, в советы директоров которых он входит, пересматривают прогнозы, учитывая варианты для цены ниже 50 долларов за баррель. Однако этого, по мнению главы минэнерго, недостаточно.

"Считать надо любые сценарии и быть готовым к любым. Стресс-тесты и стресс-анализ должен быть на 30 долларов за баррель, как минимум. Мы просим наши компании, чтобы у них были такие сценарии, в которых будет отражаться, какие последствия будут при такой цене", - сказал Новак, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что компания заложила в бюджет 45 долларов за баррель, глава "Лукойла" Вагит Алекперов - что в бюджет заложена цена в 50 долларов, но при этом просчитан стресс-сценарий на 30 долларов за баррель.

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Новак также сообщил, что экспорт нефти из России в 2015 году, по предварительным данным, вырастет на 7,5% по сравнению с показателем 2014 года и составит 238 млн тонн.

"Мы впервые за 6 лет увеличиваем экспорт нефти. Экспорт нефти увеличился с 221,3 млн тонн до 238 млн тонн. Внутренняя переработка у нас в этом году меньше, снизилась на 7 млн тонн - с 289 млн тонн до 282 млн тонн, но объем производства нефтепродуктов выше, так как увеличилась глубина переработки", - отметил он.

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Цены на нефть падают в последние несколько недель. В понедельник 21 декабря цены на нефть достигли минимума с лета 2004 года: цена барреля марки Brent упала до 36 долларов.

Причина - в переизбытке предложения нефти на мировых рынках при довольно слабом спросе. Страны ОПЕК не смогли договориться об ограничении производства. Россия также наращивает добычу нефти.

Запасы нефти в США, согласно статистике, опубликованной на прошлой неделе, оказались на максимальном уровне с 1930 года. Кроме того, в пятницу Соединенные Штаты отменили запрет на экспорт нефти, действовавший в течение 40 лет.