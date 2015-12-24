У России обостряются проблемы: США начнут экспорт нефти сразу после Нового года

США начнут экспорт нефти в первую неделю января 2016 года, пишет газета The Wall Street Journal.

Энергокомпания Enterprise Products Partners LP в штате Техас отгрузит первые 600 тыс. баррелей легкой нефти с терминала в Хьюстоне голландскому покупателю - нефтетрейдеру Vitol Group. О сделке по продаже американской нефти на экспорт было объявлено меньше чем через неделю после того, как власти США отменили эмбарго, действовавшее почти 40 лет (с 1975 года).

Читайте такжеRoyal Bank of Scotland прогнозирует падение цен на нефть до $16Право экспортировать нефть получили три американские компании - Peaker Energy, Enterprise Products Partners и Pioneer Natural Resources.

Vitol Group намерен направить купленную у США нефть на нефтеперерабатывающий завод, расположенный на западе Швейцарии, в муниципалитете Кресье. Это предприятие обеспечивает дизельным и другими видами топлива страны Северной Европы.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря президент США Барак Обама подписал временный бюджет-2016 на 1,1 триллиона долларов. В документ включены такие важные положения, как снятие запрета на экспорт сырой нефти из США (действовал последние 40 лет), а также налоговые послабления на 680 миллиардов долларов.