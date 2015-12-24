Украина признала "Газпром" монополистом, который злоупотребляет своим положением

Антимонопольный комитет Украины признал российскую газовую компанию «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины, рассчитывает встретиться с представителями компании и представить им доказательства злоупотребления своим монопольным положением в Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в АМКУ сказала глава комитета Юрий Терентьев.

«Мы ждем представителей «Газпрома» в Киеве 14 января в 10.00, когда состоится заседание по злоупотреблениям монопольным положением компании на рынке Украины, - сказал Терентьев. – Фактически в 2011 году объемы транзита составили 92 млрд кубометров, а в 2014 году они снизились до 62 млрд кубометров, что не соответствует условиям контракта (на транзит топлива - УНИАН)».

Терентьев также обратил внимание, что стоимость услуг по транзиту российского газа через территорию Украины в период с 2011 по 2014 годы снизилась до 1,8 млрд долл. с 3 млрд долл. из-за несоблюдения «Газпромом» условий контракта на транзит, заключенного с НАК «Нафтогаз Украины». В этой связи, как подчеркнул Терентьев, «Нафтогаз» оценивает свои убытки в 6 млрд долл.

Глава АМКУ отметил, что слушания по делу о злоупотреблении монопольным положением могут продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев – в зависимости от активности российской стороны. Однако штраф в отношении действий «Газпрома» может составить «до 30% связанного с нарушением оборота», подчеркнул Терентьев.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля текущего года премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в АМКУ с просьбой начать расследование в отношении «Газпрома», поскольку его действия на украинском рынке наносят ущерб украинской экономике, а сама компания «действует на дискриминационных, фактически неконкурентных условиях».

По данным, предоставленным Министерством юстиции, Министерством энергетики и угольной промышленности, Антимонопольным комитетом и НАК «Нафтогаз Украины», из-за действий «Газпрома» Украина фактически утратила возможность торговать газом на своей западной границе, а также лишилась возможности полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода. Также, блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка.

Со своей стороны, Европейская комиссия 22 апреля выдвинула официальные обвинения "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Одновременно Украина обратилась к партнерам из Евросоюза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование и установить «факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине».

В середине мая Антимонопольный комитет Украины по поручению премьер-министра начал антимонопольное расследование против «Газпрома».