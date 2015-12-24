Газопровод "Сила Сибири" будет строить компания друга Путина

"Газпром" заключил с компанией "Стройгазмонтаж" (СГМ), принадлежащей Аркадию Ротенбергу, пять контрактов на строительно-монтажные работы на магистральном газопроводе "Сила Сибири" на общую сумму почти 198 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов), сообщают Ведомости со ссылкой на сайт госзакупок.

Компания построит объекты в рамках проекта к 31 июля 2018 года. Способ закупки, как уточняется на сайте, закупка у единственного поставщика. "Газпром" ранее выбрал строителем первого участка газопровода (до 208 км) компанию "Стройтрансгаз" (СТГ) Геннадия Тимченко. Тендер на второй участок с 208 км до 1 030 км на сумму 156 миллиардов рублей (2,2 миллиарда долларов), который вызвал недовольство ФАС, еще не разыгран. Следовательно, СГМ получил право строить третий, последний участок газопровода, ближайший к Китаю.

В октябре предправления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что все подрядчики на все участки этого газопровода "определены". "Вы их всех знаете (цитата по ТАСС)", - добавил он и пошутил, что все названия подрядчиков состоят из трех букв.

В начале года было принято решение строить "Силу Сибири" без привлечения генерального подрядчика и разбить проект на много мелких лотов.

"Стройгазмонтаж" является одной из крупнейших строительных компаний России и строит "Южный газовый коридор" для "Газпрома", по которому газ планировалось подавать в экспортный газопровод "Южный поток", который сменил проект "Турецкий поток".

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В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай. Согласно контракту газового холдинга с китайской CNPC, по этому газопроводу, или по "восточному маршруту" в течение 30 лет будут осуществлены поставки российского газа в объеме 38 миллиардов кубометров в год. Сумма контракта - 400 миллиардов долларов.

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Строители "Силы Сибири" - компании "Стройгазмонтаж" и "Стройтрансгаз" находятся под санкциями.