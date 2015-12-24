РФ хочет покупать украинскую электроэнергию для оккупированного Крыма минимум до лета

Россия готова закупать электроэнергию у Украины для поставок в оккупированный Крым минимум до начала лета 2016 года.

Об этом сказал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в мае 2016 года, когда запустится вторая очередь энергомоста на полуостров, от импорта электроэнергии с Украины можно будет отказаться полностью.

«К началу лета Крым будет полностью независим от электроэнергии Украины. Пока же ведутся переговоры о продлении с нового года контракта на поставку дефицитных мегаватт», - сказал Черезов.

"Мы всегда говорим, что мы готовы приобретать электроэнергию (у Украины – ред.)... Каких-то отрицательных решений, что мы не хотим у них брать электроэнергию, нет", - подчеркнул замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разорвать контракты на поставку электроэнергии из Украины. По его словам, от украинского электричества оккупированный Крым откажется тогда, когда будет налажена работа энергомоста с Кубани в Крым.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петро Порошенко заявил, что решение о продлении контракта на поставки электроэнергии в оккупированный Россией Крым после 1 января 2016 года должно быть вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута. «Укрэнерго» 8 декабря подключило к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.