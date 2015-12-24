IFC решила выделить "Нафтогазу" $200 миллионов на закупку газа

Международная финансовая корпорация (IFC) приняла решение выделить крупнейшему в Украине государственному энергохолдингу "Нафтогаз Украины" 200 миллионов долларов на закупку природного газа у крупного европейского поставщика углеводородов французской компании Engie.

Согласно сообщению корпорации, совет директоров IFC 17 декабря одобрил предоставление средств "Нафтогазу", и теперь кредитное соглашение находится в статусе "ожидание подписания".

В сообщении IFC также отмечается, что средства "Нафтогазу" нужны для удовлетворения потребности Украины в импортном газе в течение зимнего сезона 2015-2016 годов.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины подписали кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении нашей стране кредита на 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских поставщиков.