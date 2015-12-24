Bloomberg: Газпром теряет свою силу на рынке

Об этом пишут Елена Мазнева, Анна Ширяевская и Келли Гилблом в статье "Газпром теряет свою силу на рынке", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Времена изменились. Из-за своего размера Газпром уже давно привык диктовать условия. В Европейский Союз он поставляет около 30 процентов газа. Но после падения прибыли на 70 процентов, российская компания вынуждена бороться за свою долю на рынке, которая приносит около трети дохода ($ 100 млрд). Газпром перестал быть мощным дипломатическим инструментом, когда у клиентов появилось гораздо больше возможностей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) говорит, что к 2025 году импорт газа в ЕС будет составлять 77 процентов от его потребления, по сравнению с 63 процентами в настоящее время. Это вовсе не значит, что дополнительный импорт будут покупать у Газпрома. Американские компании начнут поставлять сланцевый газ на европейские электростанции со следующего года. "Американский сланцевый газ предоставит европейским потребителям возможность укрепить свои позиции", - говорит Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА. Американский экспорт может составить половину объемов гибкого СПГ, которые направят в Европу к 2020 году, - говорит Филипп Оливье, главный исполнительный директор Engie Global LNG, компании-поставщика гибкого СПГ. "Гибкий" - означает, что газ можно оправить куда угодно.

И это не только Америка. "Будет конкуренция между американским, российским, алжирским и ближневосточным газом", - сказал генеральный директор Total Патрик Пуянне в октябре. В ответ Газпром отказался от пустых слов и угроз в адрес европейских клиентов, которые протестовали против действий Москвы в Украине в прошлом году и чьи правительства ввели санкции в отношении России. (Западные санкции не ограничивают закупки российского природного газа.) Вместо этого, компания уделяет больше внимания потребностям клиентов, объявляет о планах строительства трубопровода, который будет транспортировать газ непосредственно в страны ЕС, и пытается урегулировать антимонопольный иск ЕС, который может стоить ей миллиарды долларов.

Россия пытается ослабить напряженность в отношениях с Западом из-за Украины и активизировать сотрудничество в борьбе с террористами в Сирии. Эти усилия имели ограниченный успех, но Россия настойчиво продолжает. "Позиция Газпрома и российской стороны становится гибкой в свете меняющейся ситуации, мы защищаем свои интересы, но и учитываем требования европейской стороны", - говорит первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

Газпром пытается успокоить европейцев и найти новых клиентов. "Вследствие кризиса в Украине, диверсификация поставок газа стала мантрой для ЕС и России", - говорит Симоне Тальяпьетра, сотрудник аналитического центра Брейгеля (Брюссель). Но "Россия нуждается в газовом рынке ЕС точно так же – если не больше - как ЕС нуждается в российском газе».

У Газпрома ограниченное пространство для маневров. Весь газ для Европы поставляется по трубопроводу, это означает, что Россия не может направить его на другие рынки. Соединение с Китаем будет построено до 2019 года. Россия отложила планы по строительству трубопровода в Европу через Турцию после того, как турки сбили российский военный самолет возле сирийской границы в ноябре.

"Экспортная политика Газпрома всегда была сбалансированной и адаптивной", - говорит пресс-секретарь Сергей Куприянов. Он утверждает, что европейские клиенты стали более заинтересованными в российском газе, учитывая собственное снижение производства в Европе.

Традиционный жесткий подход Кремля к клиентам был виден в прошлом году, когда напряженность в связи с кризисом в Украине привела к серьезнейшему расколу в отношениях с Западом со времен холодной войны. "Европа проиграла", - заявил генеральный директор Газпрома Алексей Миллер, после того как Россия подписала свою первую сделку на поставки газа с Китаем. Он сказал, что другая сделка состоится в "ближайшем будущем", она позволит России перенаправлять предназначенный для ЕС газ из глубин Западной Сибири в Азию.

В сентябре 2014 года, Газпром начал ограничивать поставки газа для некоторых членов ЕС, в том числе Польши и Словакии. Они продавали газ Украине, чтобы заменить поставки, которые прекратила Россия во время ценового спора со своим соседом. РФ предупредила, что конфликт с Киевом может сорвать поставки в Европу, как это случалось в 2006 и 2009 году. В обоих случаях, Газпром прекращал поставки газа в Украину. Поскольку Европа получает большую часть своего российского газа через Украину, действия Газпрома привели к дефициту в ЕС.

В январе 2015 года, Миллер сказал новому вице-президенту по вопросам энергетики ЕС, Марошу Шефчовичу, что Газпром прекратит поставки в Европу через Украину после того, как в 2019 году закончится контракт на использование трубопровода. Это заставит клиентов строить новые трубопроводы. "Мы так не работаем", - сказал ошеломленный Шефчович журналистам в Москве.

Но с весны, растет давление на Газпром. Падение цен на газ наносит ущерб. Газпром ожидает, что доход в Европе в 2016 году снизится на 16 процентов, самый низкий уровень за последние 11 лет. Его гигантские сибирские месторождения работают далеко не на полную мощность. В компании говорят, что производство в этом году упадет до рекордно низкого уровня из-за слабого спроса, в первую очередь из-за Украины, которая больше не покупает больших объемов.

В апреле Брюссель подал антимонопольную жалобу, утверждая, что Газпром поставлял газ в Польшу и страны Балтии по ценам на 21 процент выше, чем средние. Если обвинения будут доказаны, газовый гигант может заплатить штраф примерно $ 3,8 млрд, оценивают в ВТБ Капитал в Москве. Газпром отрицает все обвинения.

Переговоры об увеличении газового экспорта в Китай зашли в тупик. После сентябрьского визита в Китай компания снова не смогла подписать сделку по увеличению поставок. Тогда Газпром поспешно подписал договор с пятью крупными компаниями ЕС, включая нефтяную компанию Shell и энергетическую E.ON, на строительство трубопровода по дну Балтийского моря в Германию. Российские официальные лица говорят, что готовы предложить более низкие цены на газ тем клиентам, которые помогут строительству, а также пойти уступки, чтобы обеспечить договору одобрение ЕС. Позже компания сделала официальное предложение по урегулированию антимонопольных обвинений ЕС.

Миллер публично отказался от своих угроз прекратить поставки через Украину после 2019 года. Газпром также согласится на призывы европейских клиентов к более гибкому ценообразованию. Медленно, Газпром учится действовать как обычная компания, которая должна работать над своими отношениями с клиентами.