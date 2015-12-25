Frankfurter Allgemeine: ОПЕК обещает дешевую нефть на протяжении десятилетий

Об этом пишет Патрик Бернау в статье "ОПЕК обещает дешевую нефть на протяжении десятилетий", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Нефть в ближайшие 25 лет не будет стоить дороже, чем в прошлом году. По крайней мере, так заявляет ОПЕК, картель стран-экспортеров нефти. В своем новом рыночном прогнозе ОПЕК ожидает, что до 2040 года средняя цена на нефть с учетом инфляции вырастет только до 95 долларов за баррель. При этом четыре года назад она стоила более 120 долларов за баррель. В течение десяти лет цена может достичь отметки в 100 долларов только с учетом инфляции.

Обещание ОПЕК потребителям – это одновременно и угроза другим производителям нефти. После того как три года назад, благодаря фракингу, Соединенные Штаты стали нетто-экспортером нефти, в мире выросло предложение, в том числе за пределами картеля ОПЕК. Поэтому цена находится под давлением. Однако, страны ОПЕК не сократили добычу нефти. Прежде всего, своей стратегии следует Саудовская Аравия. Она снижает цены с помощью высокого уровня добычи, чтобы другие поставщики не получали доход и вынуждены были прекратить производство. Это также должно отпугнуть их инвесторов.

Соответственно, меняется цена на нефть. Во вторник в течение дня она снизилась до $ 35.98 за баррель за нефть марки Brent, самый низкий уровень с 2004 года. Примерно четверть от пикового уровня в 2008 году. Это выгодно потребителям. Многие АЗС продают литр дизельного топлива меньше, чем за один евро. Цены на топливный мазут давно уже не были настолько низкими. Только цены на газ почти не меняются.

У нефтяных государств заканчиваются деньги

Производители нефти уже столкнулись с проблемами. Это относится не только к нефтяным компаниям, но и к государствам. Международный валютный фонд подсчитал, что валютные резервы Саудовской Аравии могут исчезнуть в течение пяти лет. В настоящее время правители разрабатывают программу жесткой экономии. Катар также борется со все большими проблемами - по крайней мере, министр нефти Мохаммед бин Салех аль Сада называет цены на нефть проблемой для дальнейшего развития Эмиратов. Нынешняя ситуация оказывает влияние на проекты в стране, - заявил аль Сада в воскресенье в Каире. "Это реальность, с которой нам необходимо справляться".

Наиболее критическая ситуация сейчас, по-видимому, в Венесуэле. Британский банк Barclays предупреждает о том, что в феврале государство больше не сможет оплачивать внешний долг. Государству остается только продавать свои золотые запасы или другие активы.

Останется ли нефть на таком низком уровне?

ОПЕК обещает дешевую нефть. Но исполнится ли этот прогноз? Это зависит от трех факторов:

Во-первых, от стойкости конкурентов ОПЕК. Если производители нефти в Америке (в том числе те, кто использует технологию фракинга) решат сдаться из-за низких цен, нефть может вскоре снова вырасти в цене – в основном потому, что даже при высоких ценах их инвесторы могут отказаться от риска понести убытки в новой ценовой войне.

Во-вторых, от готовности традиционных производителей нефти инвестировать в проекты. По оценкам ОПЕК, к 2040 году в мире в добычу нефти необходимо инвестировать десять триллионов, чтобы покрыть спрос на нефть. Если не принимать это в расчет из-за низких цен, то они вырастут снова.

В-третьих, от последствий саммита по климату в Париже. По оценкам климатологов, мир не должен использовать все свои запасы нефти, если хочет достичь цели "двух градусов". Согласно своему докладу, ОПЕК не верит в успех саммита по климату. Он ожидает, что спрос на нефть продолжит расти, особенно благодаря развивающимся странам. С другой стороны, например, Германия говорит об увеличении субсидий для электрических машин. Технологии не стоят на месте. Если экологи все же достигнут своей цели, спрос останется низким – а с ним и цена.