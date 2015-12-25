"Газпром" в этом году занял более $7 миллиардов, в том числе из ЕС и США

"Газпром" в 2015 году привлек более 7 миллиардов долларов заемных средств, в том числе из ЕС и США, заявил в интервью журналу "Газпром" зампред правления компании Андрей Круглов, сообщает Прайм.

"В 2015 году мы привлекли заемные средства в размере более 7 миллиардов долларов, получали финансирование от широкого круга кредиторов, включая европейских и американских, разместили еврооблигации", - поясняет Круглов.

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Отвечая на вопрос, сказались ли на показателях работы "Газпрома" антироссийские санкции, он отметил, что головная компания "Газпром" не находится под финансовыми санкциями США и ЕС, а финансовые ограничения со стороны Канады не оказывают существенного влияния на работу. В этом смысле санкции значительно не повлияли на возможности "Газпрома" привлекать заемные средства, говорит он.

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"При этом на "Газпром" распространяется ряд санкций, связанных с ограничением закупок оборудования и услуг из ряда стран для разработки глубоководных месторождений, арктического шельфа и сланцевых месторождений нефти в России. Эти ограничения оказывают крайне незначительное влияние на деятельность компании, благодаря тому что мы добываем практически весь объем нефти и газа на месторождениях, не попадающих под санкции, а также благодаря использованию оборудования отечественного производства", - пояснил Круглов.

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Он также отметил, что в отношении "Газпром нефти" и Газпромбанка действуют также санкции, ограничивающие привлечение зарубежного финансирования. Тем не менее, компании удовлетворяют свои потребности в привлечении заемных средств, уверяет Круглов.