АМКУ отменил закупку Запорожской АЭС услуг по расчетам сейсмического влияния

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отменил результаты конкурсных торгов по закупке входящей в государственное предприятие "Энергоатом" Запорожской АЭС услуг по расчетам сейсмического влияния после рассмотрения жалобы компании "ИПП-Центр", сообщила пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, процедура закупки проводилась по статье "выполнение расчетов по сейсмическому влиянию оборудования и трубопроводов реакторного отделения энергоблоков №№ 1, 2".

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.

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Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.