Порошенко призвал ученых разрабатывать проекты в области энергоэффективности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с учеными, педагогами и парламентариями, которые занимаются вопросами развития и поддержки науки в Украине.

«Финансирование на энергоэффективность есть. 200 миллионов долларов мы привезли только на это – давайте проекты. Разработайте и давайте проекты по энергоэффективности», – сказал президент.

При этом он привлек внимание к результатам Парижского саммита по вопросам климата.

«Это – революция. Это мы имеем продолжение Киотских достижений... Это дает нам возможность получать мировые деньги для развития системы энергосбережения, энергоэффективности и защиты окружающей среды», – отметил Порошенко.

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Несмотря на определенные успехи, ученые отмечали малое государственное финансирование академической и исследовательской науки, низкий спрос на научные разработки, слабое взаимодействие бизнеса и науки. Обсуждались вопросы альтернативных небюджетных источников финансирования науки, в частности, через Фонд фундаментальных исследований с привлечением международных грантов.

Также обсуждались вопросы привлечения украинских разработчиков в европейское исследовательское пространство, внедрение современных, в частности, европейских систем оценки эффективности научных исследований, создание общественного органа в системе Национальной академии наук, который бы способствовал более эффективной практической работе ученых.

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Все участники встречи акцентировали внимание на приоритетности поддержки армии, внедрении в оборонный комплекс украинских научных и научно-технических разработок.

При этом президент подчеркнул, что существует возможность через систему государственного оборонного заказа в непосредственном сотрудничестве с производителями предложить инновационные разработки, которые позволят усилить обороноспособность страны и обеспечат ученых финансированием.

Говоря о взаимодействии власти и науки в течение последнего года, президент отметил: «Совместными усилиями нам удалось максимально сократить расстояние между научной разработкой и ее практической реализацией, особенно это касается сферы национальной безопасности и обороны».

Ученые в своих выступлениях привели примеры роста эффективности научных разработок, особенно ощутимыми они стали за прошлый год в сфере атомной энергетики, ракетостроении и авиастроении.

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В этом контексте знаковым было выступление президента Национальной академии наук Бориса Патона, в котором он привел примеры последних разработок украинских ученых, которые позволили продлить срок использования ядерных реакторов и значительно активизировать совместные с производителями проекты и разработки в оборонной сфере.

Участники собрания предложили в ближайшее время провести форум, который бы объединил бизнесменов и ученых и позволил ускорить процесс реформирования науки в Украине, повышения ее эффективности и создания условий для инновационного бизнеса в Украине.