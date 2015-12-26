Россия увеличила расходы на закупку электроэнергии для оккупированного Крыма у Украины

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на российское правительство.

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что в качестве «компенсации расходов энергосбытовой организации, определенной решением правительства РФ в качестве энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей» субъектам оккупированного Крыма выделено в будущем году 13,2 миллиарда рублей, что на 800 миллионов рублей больше, чем в 2015 году.

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Крым получит от оккупантов на эти цели 10,7 миллиарда рублей (в 2015-м — 10 миллиардов), Севастополь — 2,5 миллиарда рублей (в уходящем году — 2,4 миллиарда).

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин поручил разорвать контракты на поставку электроэнергии из Украины. Оккупационная власть Крыма в лице Аксенова также заявила, что у полуострова нет настолько критической потребности в украинской электроэнергии.