Цены на нефть падают на ожиданиях новостей из США

Стоимость нефти на торгах понедельника вернулась к негативной динамике на фоне возобновившихся опасений за переизбыток предложения на рынке сырья в преддверии публикации в среду данных Минэнерго США по запасам нефти в стране, сообщает Прайм со ссылкой на данные бирж.

"По состоянию на 08:37 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,53% - до 37,72 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI незначительно превышает стоимость нефти Brent, но также дешевеет, уменьшаясь на 0,96% - до 37,73 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По итогам торгов четверга цены на нефть показали рост в пределах 2% на фоне значительного снижения запасов в США, а также положительных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по динамике буровых установок за неделю и слабеющего доллара. Однако на настроение инвесторов продолжают влиять новости из США об отмене 40-летнего запрета на экспорт сырой нефти, что может существенно увеличить предложение на рынке.

Отмечается, что на этом фоне внимание участники торгов сосредоточено на предстоящей публикации данных по недельным запасам нефти в США. На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 декабря, неожиданно сократились на 5,9 миллиона баррелей - до 484,8 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали, что показатель увеличился на 1,083 миллиона баррелей. Данные значительно поддержали положительную динамику цен на нефтяном рынке.

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"В виду отсутствия крупных макроэкономических новостей в течение недели, которая будет короткой в связи с праздниками, рынки будут с внимательно ждать еженедельные данные по запасам нефти в США от Минэнерго", - сказал в интервью агентству Франс Пресс аналитик компании EY Санджив Гупта (Sanjeev Gupta).

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Одновременно трейдеры ожидают ограниченные изменения в ценах после рождественских празднований и в преддверии новогодних праздников, вызывающих снижение объема торгов и рост волатильности цен.