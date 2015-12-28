Украина удвоит импорт газа из ЕС и рекордно сократит закупки у "Газпрома"

Украина по итогу 2015 года увеличит импорт природного газа из ЕС по сравнению с 2014 годом в два раза, - до 10,25 миллиарда кубометров с 5,1 миллиарда кубометров.

По данным госкомпании "Укртрансгаз", с 1 по 27 декабря для потребностей Украины было импортировано 0,37 миллиарда кубометров природного газа.

"Весь объем голубого топлива за этот период поступал с территории Европы", - отметили в компании.

Более 80% всего объема импорта газа в Украину приходится на Словакию.

С начала 2015 года, как отметили в "Укртрансгазе", из европейских стран было импортировано 10,2 миллиарда кубометров, а из РФ - 6,1 миллиарда кубометров. При этом с конца ноября 2015 года Украина не закупает газ у "Газпрома".

Таким образом, Украина в 2015 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2014 годом более чем в два раза, - до 6,1 миллиарда кубометров с 14,5 миллиарда кубометров. Это наименьший объем российского газа, когда-либо закупленный Украиной.

На сегодняшний день, по данным "Укртрансгаза", получены заявки на импорт природного газа из Европы в объеме 13 миллионов кубометров в сутки.

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Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.

До конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долларов за тысячу кубометров.

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В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долларов за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долларов.