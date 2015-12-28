Ривненская АЭС отключила от сети энергоблок №1 для планового ремонта

Ривненская атомная электростанция (АЭС) отключила от энергосети страны блок №1 для проведения планового ремонта, сказано в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"27 декабря 2015 года в 00:58 энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта согласно разрешенной заявке", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 8 часов утра 27 декабря в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2205 МВт.

В пресс-релизе подчеркивается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и к персоналу нет.

Кроме того, Минэнергоугля отмечает отсутствие нарушений границ и условий безопасной эксплуатации.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской атомной электростанции и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - отметили в пресс-службе.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

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Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.