"Укрэнерго" с начала года увеличила доход до 4,8 миллиарда

Доход Национальной энергетической компании "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в январе-ноябре 2015 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 70% – до 4,8 миллиарда гривень, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям за январь-ноябрь 2015 года сократились на 6,9% – до 109,7 миллиарда кВт-ч.

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии за отчетный период увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 83% – до 4,379 копейки за кВт-ч.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

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Доход "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 7,3% – до 3,080 миллиарда гривень.