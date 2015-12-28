Хмельницкой и Ривненской АЭС ограничивают выдачу электроэнергии в сеть – "Энергоатом"

Для Хмельницкой и Ривненской атомных электростанций продолжают действовать диспетчерские ограничения по производству электроэнергии, несмотря на запуск линии электропередач 750 кВ "РАЭС – подстанция "Киевская".

Об этом говорится в письме Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", оператора всех действующих АЭС, в адрес министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина от 24 декабря.

В "Энергоатоме" отмечают, что балансовые ограничения по производству электроэнергии указанными станциями значительно превышают плановые.

По информации компании, ограничения для Ривненской и Хмельницкой АЭС 24 декабря составляли 830 МВт.

Читайте также"Энергоатом" возьмет у "Укрэксимбанка" кредит на 750 миллионов

Как сообщал УНИАН, 21 декабря госкомпания "Укрэнерго" подключила к энергосети страны линию электропередач 750 кВ "РАЭС – подстанция "Киевская". В торжественном мероприятии принимал участие президент Украины Петр Порошенко, который отметил, что работа новой ЛЭП позволит снизить ограничения производства электроэнергии на Хмельницкой и Ривненской АЭС, что устранит возможность возникновения веерных отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Проектом ЛЭП 750 кВ "РАЭС - ПС Киевская" рассчитывалось, что мощность киевского энергоузла будет увеличена на 700 МВт. До запуска ЛЭП на Хмельницкую и Ривненскую АЭС действовали ограничения по выработке в объеме 1000 МВт.

Читайте также"Энергоатом" за 11 месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 35%

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

"Энергоатом" занимался реконструкцией открытых распределительных сооружений 750 кВ Ривненской и Хмельницкой АЭС с целью подключения РАЭС к линии 750 кВ "РАЭС - подстанция "Киевская", а также перезавода линии "Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС" на подстанцию "Киевская". Планировалось, что после введения в эксплуатацию линии "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" будет обеспечен переток мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС к дефицитному с точки зрения поставки электроэнергии Центральному региону, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и Киев.