СБУ помешала спецслужбам РФ вывести из строя компьютерные сети ряда облэнерго

Служба безопасности Украины пресекла попытку российских спецслужб вывести из строя компьютерные сети ряда объектов энергетического комплекса Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники СБУ обнаружили вредоносное программное обеспечение в сетях отдельных областных энергетических предприятий. Читайте такжеСпецслужбы РФ активизировали свою деятельность в мирных городах Украины - СБУ Вирусная атака сопровождалась непрерывными звонками (телефонным флудом) на номера техподдержки облэнерго. Сообщается, что вредоносное программное обеспечение локализовано. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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