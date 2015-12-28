СБУ помешала спецслужбам РФ вывести из строя компьютерные сети ряда облэнерго

13:49, 28 декабря 2015
Энергетика
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Служба безопасности Украины пресекла попытку российских спецслужб вывести из строя компьютерные сети ряда объектов энергетического комплекса Украины.

сбу / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники СБУ обнаружили вредоносное программное обеспечение в сетях отдельных областных энергетических предприятий. 

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Вирусная атака сопровождалась непрерывными звонками (телефонным флудом) на номера техподдержки облэнерго.

Сообщается, что вредоносное программное обеспечение локализовано. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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