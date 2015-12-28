"Энергоатом" взял у двух банков кредиты на $85 миллионов

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих украинских АЭС, привлекла у двух банков кредиты на общую сумму 85 миллионов долларов сроком на 3 года.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале "Государственные закупки".

Согласно сообщению, 14 декабря "Энергоатом" подписал договор с нидерландским банком Amsterdam Trade Bank на предоставление 50 миллионов долларов займа под 12% годовых, а также 21 декабря подписал договор с "Укргазбанком" на привлечение 35 миллионов долларов под 12,5% годовых. Все суммы привлечены сроком на три года.

В сообщении отмечается, что в тендере на предоставление кредита "Энергоатому" также принимали участие "Ощадбанк" и "Альфа-Банк" (Украина), которые проиграли торги, предложив более высокие ставки – 15 и 15,5% годовых соответственно.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.