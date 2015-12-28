Bloomberg: Саудовская Аравия принимает бюджет 2016 года, несмотря на падение цены на нефть

Об этом сообщает Вивьен Нереим в статье "Саудовская Аравия намерена объявить бюджет 2016 года, несмотря на падение цены на нефть", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Основные должностные лица, в том числе министр финансов Ибрагим аль-Ассаф и министр экономики и планирования Адель Факих, планируют обсудить бюджет и определить экономическую политику королевства на пресс-конференции в понедельник в Эр-Рияде. Чиновник из нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. также будет там присутствовать.

Хотя правительство может снизить бюджетные расходы, оно вряд ли сократит средства на здравоохранение, образование или крупные инфраструктурные проекты, - говорит Фахад аль-Турки, главный экономист в Jadwa Investment (Эр-Рияд). Согласно средней оценке 10 экономистов в опросе Bloomberg, в 2015 году дефицит в королевстве, скорее всего, составит 20 процентов от валового внутреннего продукта. Экономисты считают, что дефицит уменьшится примерно до 14 процентов в 2016 году.

Продажа облигаций

Спад цен на нефть заставил правительство приостанавливать проекты, продавать облигации и приказать министерствам искать способы экономии. Основные инициативы в области развития не будут отложены, заявил аль-Ассаф ранее в этом году. Это свидетельствует о том, что такие проекты, как метро в Эр-Рияде, не будут затронуты. В следующем году общие расходы могут вырасти до 865 млрд риалов ($ 231 млрд), по сравнению с 860 млрд риалов в 2015 году, - сообщила в понедельник газета "al-Eqtisadiah".

Tadawul All Share Index (индекс фондовой биржи Саудовской Аравии) вырос на 0,3 процента в 11:39 утра в Эр-Рияде, снизив потери в этом году до 16 процентов.

"Большая доля расходов была обычным делом до последних нескольких месяцев", - сказал Мохаммед аль-Саббан, экономист и бывший советник министерства нефти Саудовской Аравии. Война в Йемене "очень важна с точки зрения безопасности", но она также стала финансовым бременем, - сказал он.

В первые месяцы пребывания у власти, администрация короля Салмана принесла быстрые перемены в традиционно медленное королевство, она кардинально реформировала кабинет, объединила министерства и изменила процедуру престолонаследия. Финансовый кризис из-за дешевой нефти означает, что фокус сейчас смещается на экономические реформы. Местные СМИ сообщают о "национальной программе перемен", которая будет представлена в январе.

В интервью The New York Times месяц назад, вице-кронпринц Мохаммед ибн Салман, сын короля, сказал, что правительство планирует повысить внутренние цены на энергоносители, налог на приватизацию и добычу полезных ископаемых, и будет рассматривать новые налоги на сигареты.

Правительство, возможно, также продаст доли в портах, на железных дорогах и аэропортах, а также акции предприятий, - сказали два человека, которые знакомы с ситуацией. По сообщениям, больницы также могут быть приватизированы.