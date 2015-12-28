В правительстве России допускают падение нефти до $20-25

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что цена на нефть может опуститься до $20-25 за баррель, сообщает Газета.ru со ссылкой на эфир одного из российских телеканалов.

"Конечно, может дойти до $20-25 за баррель. Не значит, что дойдет. Но это не может продолжаться слишком длительное время", - сказал он.

Дворкович отметил, что в нынешней обстановке никто не может делать прогнозы движения нефтяных цен.

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"Цены могут как остаться на нынешнем уровне, так и снизиться еще на несколько долларов. Но вполне может произойти и обратное движение уже в следующем году. Мы исходим в нашей политике не из какого-то конкретного прогноза цены на нефть, а из того, как мы будем действовать в любой ситуации, какая бы она ни была", - подчеркнул вице-премьер.

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Ранее Дворкович сообщил, что Россия продолжит понижать экспортную пошлину на нефть в 2017 году.